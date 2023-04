Ibanez piace all’Atletico Madrid

(Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo essersi assicurato l’arrivo di Caglar Söyüncü come parametro zero dal Leicester City, l’Atleticoè ancora sul mercato alla ricerca di altri difensori centrali. In attesa di risolvere il futuro di Mario Hermoso, il profilo di Roger Ibáñez è stato accostato al Civitas Metropolitano Con soli 3 gol subiti nelle ultime 10 partite, Diego L'articolo

Il centrale brasiliano prossimo obiettivo dei colchoneros Come riportato da Sportmediaset, l’Atletico Madrid ha avviato i contatti per Roger Ibanez. Il centrale brasiliano piace al club spagnolo, che ...