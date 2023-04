I verdi tedeschi stroncano Ultima generazione: “Dannosi e presuntuosi”. Solo la nostra sinistra li coccola (Di giovedì 13 aprile 2023) In Italia coccolati, in Germania “schizzati”. E’ la sorte ridicola degli eco–vandali di Ultima generazione. Se persino gli ambientalisti tedeschi – che di esperienza e di peso politico sanno qualcosa- li considerano inutili e Dannosi qualche domanda dovranno pur farsela. Ma più degli eco-cretini dovrebbe interrogarsi la nostrana combriccola di sinistra: dalla Schlein a Bonelli agli intellettualoidi progessisti che giustificano il loro operato che deturpa e blocca i cittadini per le strade. Riparare ai loro danni costa molti soldi pubblici. Gli ambientalisti tedeschi li osservano e li ripudiano per voce della dirigente parlamentare dei verdi tedeschi, Irene Mihalic. La Verde tedesca spara a zero contro gli ecovandali ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) In Italiati, in Germania “schizzati”. E’ la sorte ridicola degli eco–vandali di. Se persino gli ambientalisti– che di esperienza e di peso politico sanno qualcosa- li considerano inutili equalche domanda dovranno pur farsela. Ma più degli eco-cretini dovrebbe interrogarsi lana combriccola di: dalla Schlein a Bonelli agli intellettualoidi progessisti che giustificano il loro operato che deturpa e blocca i cittadini per le strade. Riparare ai loro danni costa molti soldi pubblici. Gli ambientalistili osservano e li ripudiano per voce della dirigente parlamentare dei, Irene Mihalic. La Verde tedesca spara a zero contro gli ecovandali ...

