I russi decapitano un soldato ucraino, l'Onu inorridita (Di giovedì 13 aprile 2023) "I russi hanno giustiziato un soldato ucraino decapitandolo". Ancora una volta l'orrore della guerra in Ucraina corre sui social, con il video raccapricciante di un'esecuzione per decapitazione con un ...

