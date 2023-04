I ritardi italiani sugli alberi del Pnrr e l’inaccettabile equiparazione tra seme e pianta (Di giovedì 13 aprile 2023) Per fare un albero ci vuole un seme, recita la filastrocca. Qualcuno deve averla presa molto sul serio dal momento che per tentare di raggiungere gli obiettivi di rimboschimento delle città metropolitane italiane previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è stato fatto anche questo: piantare semi. Ma facciamo un passo indietro. Come noto, nel Pnrr è previsto un investimento complessivo di trecentotrenta milioni di euro per la forestazione urbana ed extraurbana, intervento che si propone di salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità, di migliorare la qualità di vita delle persone e, in definitiva, di contrastare alcuni effetti della crisi climatica. Le nostre città sono quasi del tutto coperte di asfalto e cemento, con spazi verdi limitati. Per questo, oltre che molto inquinate, sono meno ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 aprile 2023) Per fare un albero ci vuole un, recita la filastrocca. Qualcuno deve averla presa molto sul serio dal momento che per tentare di raggiungere gli obiettivi di rimboschimento delle città metropolitane italiane previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza () è stato fatto anche questo:re semi. Ma facciamo un passo indietro. Come noto, nelè previsto un investimento complessivo di trecentotrenta milioni di euro per la forestazione urbana ed extraurbana, intervento che si propone di salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità, di migliorare la qualità di vita delle persone e, in definitiva, di contrastare alcuni effetti della crisi climatica. Le nostre città sono quasi del tutto coperte di asfalto e cemento, con spazi verdi limitati. Per questo, oltre che molto inquinate, sono meno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... myrtamerlino : Polemiche, ritardi, rinunciamo... anzi no, rilanciamo il #Pnrr. Intanto, mentre noi traccheggiamo, #Madrid ha già r… - Nannar3lla : @petergomezblog @fattoquotidiano Apicassero le troike come hanno fatto con gli italuani, no xche sono italiani vann… - Ernest70431232 : RT @myrtamerlino: Polemiche, ritardi, rinunciamo... anzi no, rilanciamo il #Pnrr. Intanto, mentre noi traccheggiamo, #Madrid ha già raggiun… - cappasanta01 : RT @e_pagliarini: A che punto sono i progetti pubblici di copertura in #fibra italiani? C'è il rischio di ritardi o di perdere i fondi PNRR… - Morando2020 : RT @e_pagliarini: A che punto sono i progetti pubblici di copertura in #fibra italiani? C'è il rischio di ritardi o di perdere i fondi PNRR… -

La denatalità è incontrastabile ...di 13mila km di cammini religiosi in Italia Individuati i primi 35 cammini religiosi italiani da promuovere sul mercato turistico nazionale e internazionale. Dalla Via... Pnrr, Fitto: ritardi No ... Estrazione VinciCasa di mercoledì 12 aprile 2023: i numeri di oggi La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotterie più giocate dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 20. Scopriamo ...ritardi ... Contrari gli autotrasportatori italiani ... sul cui versante insistono preoccupanti ritardi. "Il piano in 10 punti di Berlino del 2019, richiamato nelle premesse della dichiarazione di intenti, già prevedeva una stretta collaborazione tra ... ...di 13mila km di cammini religiosi in Italia Individuati i primi 35 cammini religiosida promuovere sul mercato turistico nazionale e internazionale. Dalla Via... Pnrr, Fitto:No ...La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotterie più giocate dagli. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 20. Scopriamo ......... sul cui versante insistono preoccupanti. "Il piano in 10 punti di Berlino del 2019, richiamato nelle premesse della dichiarazione di intenti, già prevedeva una stretta collaborazione tra ... Pnrr, i ritardi italiani e la necessità di recuperare in «zona Cesarini» Il Sole 24 ORE Trenitalia: venerdì sciopero del personale, l’elenco dei treni garantiti Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi ... i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che ... Fitto in difesa sul Pnrr: “Ereditati ritardi e errori”. La terza rata a fine aprile Fitto in difesa sul Pnrr: “Ereditati ritardi e errori”. La terza rata a fine aprile di Giuseppe Colombo (ansa) Il ministro risponde alle opposizioni e conferma: per utilizzare le risorse progetti da c ... Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi ... i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che ...Fitto in difesa sul Pnrr: “Ereditati ritardi e errori”. La terza rata a fine aprile di Giuseppe Colombo (ansa) Il ministro risponde alle opposizioni e conferma: per utilizzare le risorse progetti da c ...