I risultati di Europa e Conference League: lo United pareggia con due autogol (Di giovedì 13 aprile 2023) I risultati dei quarti di finale di Europa League e Conference League: il Siviglia pareggia con il Manchester con due autoreti Concluse tutte le gare di andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League. Oltre ai successi di Fiorentina e Juve e il ko della Roma, da segnalare il pareggio del Manchester United, che in vantaggio per 2-0 con il Siviglia, pareggia con due autoreti. Di seguito i risultati. Europa League Feyenoord-Roma 1-0 (53? Wieffer) Juventus-Sporting Lisbona 1-0 (73? Gatti) Manchester United-Siviglia 2-2 (14?, 21? Sabitzer, 84? Malacia AU, 90+2? Maguire) Bayer ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Idei quarti di finale di: il Sivigliacon il Manchester con due autoreti Concluse tutte le gare di andata dei quarti di finale di. Oltre ai successi di Fiorentina e Juve e il ko della Roma, da segnalare il pareggio del Manchester, che in vantaggio per 2-0 con il Siviglia,con due autoreti. Di seguito iFeyenoord-Roma 1-0 (53? Wieffer) Juventus-Sporting Lisbona 1-0 (73? Gatti) Manchester-Siviglia 2-2 (14?, 21? Sabitzer, 84? Malacia AU, 90+2? Maguire) Bayer ...

