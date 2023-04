I programmi in tv oggi, 13 aprile 2023: film e intrattenimento (Di giovedì 13 aprile 2023) Su Rai Uno Un passo dal cielo, su Canale 5 il film 10 giorni senza mamma. Guida ai programmi Tv della serata del 13 aprile 2023 Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 13 aprile 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due dalle 21.20 After. Tessa Yong è una studentessa modello. Ha una madre soffocante e un fidanzato storico. Per la prima volta, Tessa si allontanerà da casa, trasferendosi alla Washington Central ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) Su Rai Uno Un passo dal cielo, su Canale 5 il10 giorni senza mamma. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 After. Tessa Yong è una studentessa modello. Ha una madre soffocante e un fidanzato storico. Per la prima volta, Tessa si allontanerà da casa, trasferendosi alla Washington Central ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : A varare la legge sul payback sanitario che oggi rischia di mettere in ginocchio le aziende fornitrici di dispositi… - uccioser : RT @Anpinazionale: Da oggi sul sito nazionale ANPI sono disponibili, in continuo aggiornamento, i programmi delle manifestazioni che si svo… - ChiaraAbrescia : RT @Anpinazionale: Da oggi sul sito nazionale ANPI sono disponibili, in continuo aggiornamento, i programmi delle manifestazioni che si svo… - npaoser : RT @Anpinazionale: Da oggi sul sito nazionale ANPI sono disponibili, in continuo aggiornamento, i programmi delle manifestazioni che si svo… - AntonioMarras19 : @Soleil_stasi CARA AMICA ?? SOLEIL ?? POCO CAMBIA PER ME, L'IMPORTANTE E CHE CI SEI TU IN TV, PERCHÉ TI SEGUIREMO A… -