I prezzi alla produzione in Usa salgono del 2,7% (Di giovedì 13 aprile 2023) I prezzi alla produzione negli Stati Uniti in marzo sono calati dello 0,5% su base mensile. Gli analisti scommettevano su prezzi invariati. Su base annua sono saliti del 2,7%, meno del 3% previsto dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Inegli Stati Uniti in marzo sono calati dello 0,5% su base mensile. Gli analisti scommettevano suinvariati. Su base annua sono saliti del 2,7%, meno del 3% previsto dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ernluccar : RT @francelenzi: Crescono del 2,7% in un anno i prezzi alla produzione a marzo. Sotto le attese e in deciso rallentamento rispetto a febbra… - FurioGarbagnati : RT @francelenzi: Crescono del 2,7% in un anno i prezzi alla produzione a marzo. Sotto le attese e in deciso rallentamento rispetto a febbra… - FADiodovich_IG : #Macro #USA Prezzi alla produzione in rallentamento a marzo +2,7% a/a rispetto alle attese al +3% PPI core al +3,4%… - Martorel9 : RT @Marco_dreams: Il governo sul DEF: “contribuirà alla moderazione della crescita salariale contro una pericolosa spirale salari-prezzi'… - fisco24_info : I prezzi alla produzione in Usa salgono del 2,7%: Meno delle attese. Su base mensile sono calati dello 0,5% -