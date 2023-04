I pionieri | recensione | un coming of age che si fa beffa delle ideologie | comuniste e non

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lade I, unof age tutto nostrano interpretato dai bravi Mattia Bonaventura e Francesco Cilia: nella Sicilia degli anni ’90 si intrecciano comunismo, primi amori e ricerca della propria identità A metà strada tra il cinema di Wes Anderson e lo Stand By Me di Rob Reiner arrivano nelle sale Idi Luca Scivoletto interpretati dai giovanissimi Mattia Bonaventura e Francesco Cilia, assieme a Lorenza Indovina, Peppino Mazzotta ed Eleonora Danco. Un campeggio improvvisato Sicilia, estate del 1990. Enrico (Mattia Bonaventura) ha dodici anni e tutti i problemi dei ragazzini della sua eta?, ma a tormentarlo non sono gli ormoni impazziti o un amore non corrisposto: il suo problema piu? grande si chiama Partito Comunista Italiano. Il partito di suo padre Michele (Peppino Mazzotta) e di sua ...