I pionieri | la recensione | identità e dolcezza per un atipico romanzo di formazione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lade I: Luca Scivoletto dirige un piccolo film, tra pre-adolescenza, sogni e ingombranti ideali politici. Molta estetica e molta, per una storia che (a modo suo) funziona. "Volevo farmi una vacanza, almeno quest'anno", ammette il protagonista, giovane e libero, prima di scambiare la bandiera degli Stati Uniti con quella tutta rossa, su cui è impressa una Falce e un Martello. Gesto forte, e oggi visivamente ingombrante, ma che riassume lo spirito libero e genuinamente rivoluzionario di un piccolo film ideato sulla traccia personale del regista, nonché ammiccando a quei coming-of-age che, guarda caso, arrivano dalla cinematografia americana. Perché, in un modo o nell'altro, "è sempre colpa degli americani". Per gioco e per, per nostalgia (ma nemmeno poi tanta) e per interessante ...