I pendolari di Atm ora possono pagare a bordo con carta di credito

(Di giovedì 13 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dalla mattinata giovedì 13 aprile il biglietto per viaggiare sui mezzi di trasporto di Atm si può fare direttamente aattraverso ladi: è partita in queste ore la nuova modalità contactless, che permette ai viaggiatori diil biglietto condicontactless su tutti i mezzi di superficie della ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daria58 : RT @hanabionweb: @atm_informa Non è mai una buona notizia la chiusura di un parcheggio, specie di prossimità. Ma fa parte della guerra di M… - hanabionweb : @atm_informa Non è mai una buona notizia la chiusura di un parcheggio, specie di prossimità. Ma fa parte della guer… -

...24 ore ci sarà l'ennesimo sciopero dei trasporti che rischia di rovinare la giornata ai... Lo sciopero dei mezziin programma Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di ......(e non coi tempi biblici della M4 o della M1 a Monza) si possono convincere ia cambiare ... Naturalmente va cambiata direzione anche pere Mm. Studiare abbonamenti scontati parcheggi +...Venerdì 14 aprile per idi Milano sarà una di quelle giornate incerte caratterizzate dallo sciopero dei trasporti. ... Lo sciopero dei mezziin programma Per muoverti con i mezzi pubblici e ...

Lo sciopero dei trasporti in programma per domani: gli orari MilanoToday.it

Un cambiamento non di poco conto per i pendolari di Atm, che da maggio avranno a disposizione anche una versione aggiornata dell’App dedicata, comprendente anche informazioni pratiche sui tragitti, ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...