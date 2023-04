I panzerotti giganti di Laterza a “I soliti ignoti” con Amadeus

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il panzerotto gigante disbarca su Rai 1. I quaranta centimetri di bontà (per mezzo chilo di peso) realizzati dalla pizzeria di Rosa e Wanda sono sbarcati alla trasmissione “I” digrazie a Rosa Pistoia, l’ignota “friggitrice di” tra le protagoniste della una puntata trasmessa il 25 marzo scorso.Rosa e il panzerotto gigante hanno riscosso un incredibile successo tra il pubblico presente in trasmissione e tanta curiosità da chi l’ha seguita da casa. Il gigante fritto realizzato dalla pizzeria Rosa e Wanda non è famoso solo grazie alla sua dimensione extra-large, ma è apprezzato anche per la qualità dell’impasto, fatto secondo l’antica ricetta tarantina, e per la bontà delle materie prime locali utilizzate per la sua realizzazione.La città di ...