I migliori giorni rivisto attraverso l'episodio con Max Tortora e Paolo Calabresi (Di giovedì 13 aprile 2023) I migliori giorni, dopo il passaggio in sala, è su Netflix (subito in top 10) e su Sky. Perché rivederlo? Per il secondo episodio, Capodanno, con Max Tortora e Paolo Calabresi. Un episodio in grado di tradurre nel miglior modo possibile il concetto di commedia amara all'italiana. Rieccoci con un altro film abbastanza emblematico, ma che riassume il concetto: oggi si sceglie di andare al cinema solo quando il film merita l'attenzione dell'insindacabile giudizio del grande pubblico. Un'uscita non garantisce più successo, anche se ci sarebbero i presupposti per un buon botteghino: un buon cast, una buona promozione, un trailer ammiccante. Ma tant'è. I tempi sono questi, e la fortuna di una pellicola può arrivare anche e soprattutto attraverso lo streaming. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) I, dopo il passaggio in sala, è su Netflix (subito in top 10) e su Sky. Perché rivederlo? Per il secondo, Capodanno, con Max. Unin grado di tradurre nel miglior modo possibile il concetto di commedia amara all'italiana. Rieccoci con un altro film abbastanza emblematico, ma che riassume il concetto: oggi si sceglie di andare al cinema solo quando il film merita l'attenzione dell'insindacabile giudizio del grande pubblico. Un'uscita non garantisce più successo, anche se ci sarebbero i presupposti per un buon botteghino: un buon cast, una buona promozione, un trailer ammiccante. Ma tant'è. I tempi sono questi, e la fortuna di una pellicola può arrivare anche e soprattuttolo streaming. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #5aprile il lavoro dell’inviato è stare in mezzo ai fatti e provare a capirli, fuori dai preconcetti. Questi giorni… - Giorgiolaporta : Si auto definiscono #RestiamoUmani ma poi sbeffeggiano la #leucemia di #SilvioBerlusconi o gli augurano la morte. Q… - TommyBrain : RT @MarianoAmici: CONTINUIAMO A FAR MATURARE LE COSCIENZE. Per la salute e’ anzitutto importante stare in pace con la coscienza.Approfitta… - IacobellisT : RT @MarianoAmici: CONTINUIAMO A FAR MATURARE LE COSCIENZE. Per la salute e’ anzitutto importante stare in pace con la coscienza.Approfitta… - Frances73657196 : RT @nnooeemmii00: 19 Settembre 2022 - 03 Aprile 2023 Non ci hanno fatto vedere il best of di Nikita, quindi ecco a voi i momenti migliori… -

Calenda fa una cosa di sinistra: distrugge il Terzo polo La tenue speranza è di reclutare +Europa, che però, dopo il caos di questi giorni, sembra meno ... Per non cambiare niente Le prospettive di Renzi non sono molto migliori. I sondaggi che lo indicano ... Il "sistema Montante" non è morto. Senza di lui funziona meglio di prima Se il padrone di una delle più grandi discariche della Sicilia si è defilato aspettando giorni migliori, ha allargato il suo regno la star dei supermercati Massimo Romano, anche lui imputato con ... Savona: le feste di Tortorici, Randazzo, Capizzi e Santa Maria La Scala nel docufilm 'Misteri' Proprio durante la festa di Santa Maria della Scala , a cui sono dedicati giorni di febbrile ... "I Misteri" ci ricorda quanto il cinema, nelle condizioni migliori, sia in grado di costruire uno spazio ... La tenue speranza è di reclutare +Europa, che però, dopo il caos di questi, sembra meno ... Per non cambiare niente Le prospettive di Renzi non sono molto. I sondaggi che lo indicano ...Se il padrone di una delle più grandi discariche della Sicilia si è defilato aspettando, ha allargato il suo regno la star dei supermercati Massimo Romano, anche lui imputato con ...Proprio durante la festa di Santa Maria della Scala , a cui sono dedicatidi febbrile ... "I Misteri" ci ricorda quanto il cinema, nelle condizioni, sia in grado di costruire uno spazio ... I migliori giorni rivisto attraverso l'episodio con Max Tortora e Paolo ... Movieplayer Rifiuti:Pd,votato ordine del giorno a sostegno Gualtieri (ANSA) - ROMA, 13 APR - "Abbiamo presentato e votato un ordine del giorno a sostegno dell'azione intrapresa dal ... il confronto avviato con il ministero del Lavoro per altre 700 assunzioni, l'ottimo ... (ANSA) - ROMA, 13 APR - "Abbiamo presentato e votato un ordine del giorno a sostegno dell'azione intrapresa dal ... il confronto avviato con il ministero del Lavoro per altre 700 assunzioni, l'ottimo ...