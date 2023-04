"I miei ultimi giorni con voi": un dolorosissimo addio per Maria De Filippi (Di giovedì 13 aprile 2023) Giordana Angi ha sorpreso tutti i suoi fan con un annuncio inaspettato. Dopo il secondo posto dell'edizione 2019 e diversi anni di lavoro all'interno della produzione, la cantante ha deciso di dire addio ad Amici, probabilmente per andare alla ricerca di nuovi stimoli per dare una sferzata alla sua carriera. Al momento non è dato sapere cosa ha intenzione di fare, di certo c'è soltanto che la collaborazione con la trasmissione di Maria De Filippi è giunta al capolinea. “Sono i miei ultimi giorni con voi - ha dichiarato in un post su Instagram - siete stati la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Giordana Angi ha sorpreso tutti i suoi fan con un annuncio inaspettato. Dopo il secondo posto dell'edizione 2019 e diversi anni di lavoro all'interno della produzione, la cantante ha deciso di diread Amici, probabilmente per andare alla ricerca di nuovi stimoli per dare una sferzata alla sua carriera. Al momento non è dato sapere cosa ha intenzione di fare, di certo c'è soltanto che la collaborazione con la trasmissione diDeè giunta al capolinea. “Sono icon voi - ha dichiarato in un post su Instagram - siete stati la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Negli ultimi 28 giorni, più di 6 milioni di visualizzazioni dei miei tweet: capite perché rappresento una tragedia… - Roby22819002 : @LucaOnestini_11 Siete stati i miei preferiti degli ultimi gf, che bello vedervi insieme ???? - Giulietta2022 : ULTIMI POSTI PER ENTRARE NELLA MIA TWITTER CIRCLEEEE, SUSU, CONTATTATEMI IN PVT PER SAPERE COME FARE. POSTERO' MIE… - marm0cchi0 : @Michertolame @pastaIpesto Ma io negli ultimi anni non faccio che pensarci... ah se i miei figli adesso avessero già 20 anni! - grafuio : RT @CalcioArg: #Aguero: 'Quello che sta succedendo all'#Independiente è molto triste, perché non si sa quanti soldi siano arrivati ??negli… -