I licei del Made in Italy sono già una (preziosa) realtà (Di giovedì 13 aprile 2023) I licei del Made in Italy, caldeggiati dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Veneto sono già una realtà. A parlarne, nella nostra intervista, l’Ing. Federico Pendin, Presidente di Fondazione San Nicolò, a cui fa capo l’Ismi (Istituto superiore del Made in Italy) Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Idelin, caldeggiati dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Venetogià una. A parlarne, nella nostra intervista, l’Ing. Federico Pendin, Presidente di Fondazione San Nicolò, a cui fa capo l’Ismi (Istituto superiore delin

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Chissà se tra un rave, un utero in affitto e un liceo del made in Italy e una bevuta al Vinitaly, a un certo punto… - delletidi : RT @edoardo_go: @MastriTina Il latino si studia nei licei del Made in Italy? - TgrRaiFVG : Pace, libertà, ambiente e futuro. Il liceo scientifico Oberdan di Trieste ha vinto un concorso destinato ai ragazzi… - edoardo_go : @MastriTina Il latino si studia nei licei del Made in Italy? - FranciFornari : RT @StefanoFeltri: Chissà se tra un rave, un utero in affitto e un liceo del made in Italy e una bevuta al Vinitaly, a un certo punto il go… -