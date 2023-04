I funerali di Parini a Roma, 'vittima di terza guerra diffusa' (Di giovedì 13 aprile 2023) "Il terrorismo è ovunque, come dice il papa c'è una terza guerra mondiale a macchia di leopardo in tutto il mondo e Alessandro è una delle sue vittime". Lo ha detto, durante l'omelia del funerale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) "Il terrorismo è ovunque, come dice il papa c'è unamondiale a macchia di leopardo in tutto il mondo e Alessandro è una delle sue vittime". Lo ha detto, durante l'omelia del funerale di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : Roma in lutto per l'ultimo saluto ad Alessandro Parini, l'avvocato ucciso in Israele - lino4219 : RT @repubblica: Lacrime e commozione ai funerali di Alessandro Parini, l'avvocato ucciso a Tel Aviv. 'Era un puro di cuore. Vittima di una… - TgrRai : A Roma i funerali di Alessandro Parini, ucciso nell'attentato a Tel Aviv. Per gli aggiornamenti clicca qui??… - repubblica : Lacrime e commozione ai funerali di Alessandro Parini, l'avvocato ucciso a Tel Aviv. 'Era un puro di cuore. Vittima… - blogLinkes : Lacrime e commozione ai funerali di Alessandro Parini, l'avvocato ucciso a Tel Aviv. 'Era un puro di cuore. Vittima… -