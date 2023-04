“I documenti segreti di Messina Denaro sono custoditi in altri covi non ancora individuati. Il boss era latitante a Campobello da 26 anni” (Di giovedì 13 aprile 2023) Ci sono “covi” non ancora individuati di Matteo Messina Denaro. Nascondigli dove il boss delle stragi custodisce importanti documenti. E quindi i suoi segreti. Lo scrive il gip Alfredo Montalto nell’ordinanza di misura cautelare di Laura Bonafede, l’insegnante arrestata dal Ros dei carabinieri con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e il pm Gianluca de Leo hanno scoperto che l’insegnante aveva una lunga relazione col capomafia. Uno stabile rapporto quasi familiare, cominciato nel 1997, che coinvolgeva anche Martina Gentile, la figlia avuta dalla donna e dal marito Salvatore Gentile, detenuto all’ergastolo per due omicidi ordinati proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Ci” nondi Matteo. Nascondigli dove ildelle stragi custodisce importanti. E quindi i suoi. Lo scrive il gip Alfredo Montalto nell’ordinanza di misura cautelare di Laura Bonafede, l’insegnante arrestata dal Ros dei carabinieri con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e il pm Gianluca de Leo hanno scoperto che l’insegnante aveva una lunga relazione col capomafia. Uno stabile rapporto quasi familiare, cominciato nel 1997, che coinvolgeva anche Martina Gentile, la figlia avuta dalla donna e dal marito Salvatore Gentile, detenuto all’ergastolo per due omicidi ordinati proprio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : 17 anni dopo Calciopoli #Report mostrerà rivelazioni inedite dei protagonisti di quella storia. E poi il tesoro di… - _Nico_Piro_ : Dai documenti segreti sulla guerra in #Ucraina (diffusi on line da chi? Perché?) il @washingtonpost : Usa dubitano… - petergomezblog : Così gli Usa spiano anche l’amico Zelensky. La Cnn spiega che sono stati intercettati i suoi tentativi di avere aer… - infoitinterno : “I documenti segreti di Messina Denaro sono custoditi in altri covi non ancora individuati. Il boss era latitante a… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Sarebbe un giovane con accesso a una base militare la talpa che ha rivelato documenti segreti americani sulla g… -