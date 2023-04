Hyundai | il piano per diventare terzo produttore di veicoli elettrici nel 2030

(Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroidMotor Group, ha questa volta annunciato qual è il suo obiettivo: l’azienda, intesa come tutto il gruppo, mira auno dei primi 3 produttori dial mondo entro il prossimo. Il tutto grazie alle vendite dei modelli EV dima anche di Kia e Genesis. L’annuncio e? arrivato ufficialmente durante la cerimonia di inaugurazione di un impianto di Purpose Built Vehicle (PBV) appartenente a Kia in Corea. Grandi investimenti da parte diMotor Group Verranno inoltre investiti 24.000 miliardi di KRW nell’industria nazionale deitramite, Kia eMOBIS entro l’anno. Il Gruppo ha fatto sapere ...

SFIDA TRICOLORE SUBITO "CALDA" Sotto ilsportivo, i riflettori saranno puntati certamente ... Sono lai20 di Alessandro Gino e Daniele Michi e la Citroen C3 affidata al bresciano Luca ...

