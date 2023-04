Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Jesenice vince gara -3 e torna in testa alla serie di finale (Di giovedì 13 aprile 2023) La finale playoff dell’Alps Hockey League 2022-2023 ritrova un padrone. Gli sloveni dello Jesenice infatti in gara -3 hanno battuto 5-2 il Cortina portandosi in vantaggio 2-1 nella serie al meglio dei sette scontri. In casa dei balcanici il risultato è netto, ma lo score si configura dopo un’intensa battaglia. Nel primo e nel secondo tempo infatti sono i “botta e risposta” a caratterizzare la contesa: prima sull’asse Traversa-Jezovsek (0-1, 1-1), poi su quello Zanatta-Jezovsek (1-2, 2-2). Nel terzo e ultimo segmento di partita, Cortina cede di schianto con Jesenice abile ad approfittarne negli ultimi seicento secondi: Planko e Polcs siglano rispettivamente il 3-2 e il 4-2, mentre è nuovamente Jezovsek, autore alla fine ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Laplayoff dell’2022-ritrova un padrone. Gli sloveni delloinfatti in-3 hanno battuto 5-2 il Cortina portandosi in vantaggio 2-1 nellaal meglio dei sette scontri. In casa dei balcanici il risultato è netto, ma lo score si configura dopo un’intensa battaglia. Nel primo e nel secondo tempo infatti sono i “botta e risposta” a caratterizzare la contesa: prima sull’asse Traversa-Jezovsek (0-1, 1-1), poi su quello Zanatta-Jezovsek (1-2, 2-2). Nel terzo e ultimo segmento di partita, Cortina cede di schianto conabile ad approfittarne negli ultimi seicento secondi: Planko e Polcs siglano rispettivamente il 3-2 e il 4-2, mentre è nuovamente Jezovsek, autorefine ...

