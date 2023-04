Hilary Swank | 48 | annuncia nascita gemellare | ”Non è stato facile’’

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si tratta di un maschietto e una femminuccia pere il marito Philip Schneider! L’attrice di Million Dollar Baby ha condiviso la prima foto dei suoi gemelli appena nati su Instagram, domenica. ”Non èfacile. Ma ragazzi (e ragazza!) Ne è valsa la pena. Buona Pasqua! Pubblicando dal paradiso puro. ” La sezione dei commenti era piena di messaggi di congratulazioni di amici e fan famosi. View this post on Instagram A post shared by(@) LEGGI DI PIÙ: Aurora Ramazzotti ha partorito: Benvenuto, Cesare! LEGGI DI PIÙ: Mamma trigemina lottò 10 anni per avere figli – ora finisce in prima pagina dopo aver partorito 6 gemelliha rivelato di essere incinta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... What_uReal : HILARY SWANK, LA GIOIA DI DIVENTARE MAMMA DI DUE GEMELLI - IOdonna : Un evento tanto atteso ma anche anche tanto rinviato per via degli impegni lavorativi - Alessio3R : @DrApocalypse Ogni volta che sento parlare di Hilary Swank ormai penso a The Office, inevitabile - dordule : Hilary swank 48 anni partorito 2 gemelli tu sei pazza ama - DrApocalypse : Hilary Swank mamma, ha partorito due gemelli -

Mamma a 48 anni. Due volte premio Oscar come miglior attrice protagonista,ha dato alla luce due gemelli, avuti con l'imprenditore Philip Schneider, suo secondo marito. 'Non è stato facile. Un maschio e una femmina, ne è valsa la pena. Buona Pasqua dal paradiso ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo All'età di 48 anni,è diventata per la prima volta mamma di due gemelli. Un maschio e una femmina avuti da Philip Schneider , l'imprenditore che ha sposato in gran segreto nel 2018, dopo appena soli due anni ..., la prima foto dei gemelli Laha condiviso una tenera foto che la ritrae di spalle, in accappatoio, mentre tiene in braccio i suoi due bambini e si affaccia su un tramonto ...

Hilary Swank diventa mamma a 48 anni, nati i gemelli Io Donna

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...All’età di 48 anni, Hilary Swank è diventata per la prima volta mamma di due gemelli. Un maschio e una femmina avuti da Philip Schneider, l’imprenditore che ha sposato in gran segreto nel 2018, dopo ...