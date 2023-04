Highlights Musetti-Nardi 6-0 6-0 | secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023 VIDEO

(Di giovedì 13 aprile 2023) Glidella sfida tra Lorenzoe Luca, valevole per ildeldi. Un match senza storia, vinto con un doppio 6-0 dal più quotato dei due azzurri, che ha sbrigato la pratica in solamente 51? di gioco. Orasi troverà di fronte Novak Djokovic negli ottavi di finale. SportFace.

Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale, come Jannik Sinner e Lorenzo, al Masters 1000 Atp di Montecarlo. Il tennista romano si è ......monitorerà il match di secondo turno trae Djokovic garantendo una diretta testuale . Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti,e le ...Era il Roland Garros 2021 quando, dopo aver vinto i primi due set, si ritirò nel quinto parziale per un affaticamento all'inguine. L'ultimo precedente risale a qualche mese fa, a Parigi - ...

Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nel terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile.Prova di forza del carrarino che elimina il 19enne di Pesaro con un doppio 6-0 in 50 minuti. Tradito dall'emozione dopo la prima vittoria in carriera in un Masters 1000 contro Vacherot, Nardi ha ...