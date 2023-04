Highlights e gol Feyenoord-Roma 1-0: Europa League 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Feyenoord-Roma 1-0, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Nel primo tempo tanto equilibrio e squadre che attaccano, ma Mourinho perde Dybala per infortunio. Nella ripresa però arriva il gol da parte di Wieffer che segue il rigore sbagliato da Pellegrini, quindi anche una traversa con palla sulla linea dei giallorossi. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per l’andata dei quarti di finale di. Nel primo tempo tanto equilibrio e squadre che attaccano, ma Mourinho perde Dybala per infortunio. Nella ripresa però arriva il gol da parte di Wieffer che segue il rigore sbagliato da Pellegrini, quindi anche una traversa con palla sulla linea dei giallorossi. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

