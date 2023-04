Highlights e gol Bayer Leverkusen-Royale Union SG 1-1: Europa League 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Bayer Leverkusen-Royale Union SG 1-1, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Termina in parità il primo round del confronto. Ospiti avanti al 51? con Boniface, ma ripresi a 7? dalla fine da Wirtz. Tutto aperto dunque in vista del ritorno in Belgio, che si prospetta più che avvincente. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilcon glie i gol diSG 1-1, match valido per l’andata dei quarti di finale di. Termina in parità il primo round del confronto. Ospiti avanti al 51? con Boniface, ma ripresi a 7? dalla fine da Wirtz. Tutto aperto dunque in vista del ritorno in Belgio, che si prospetta più che avvincente. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

