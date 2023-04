HBO Max sta per cambiare nome | svelato il motivo

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 aprile 2023) Durante la giornata di ieri, è stato diffuso un annuncio che ha generato grande sorpresa nei fan dei prodotti televisivi. HBO Max, disponibile al pubblico dal 2019, a partire dal 23 Maggio 2023, cambieràtrasformandosi semplicemente in Max. C’è unben preciso dietro a questa decisione. È stato Jean-Briac Perrette a spiegare le cause che hanno spinto l’azienda a muoversi in questa direzione. Stando alle sue parole, l’obiettivo è quello di differenziare i contenuti da lanciare. HBO, spesso, viene associata a titoli destinati agli adulti, come House of the Dragon e The Last of Us. I genitori non si fidano a lasciare i più piccoli davanti alla piattaforma, anche se ci sono diversi progetti destinati a loro. Per esempio, dal prossimo mese, verrà aggiunta la serie tv Gremlins: Secrets Of The Mogwai: Tutti amiamo l’HBO, è un brand su cui si è ...