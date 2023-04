Harry Potter, stavolta è ufficiale: la serie si farà (Di giovedì 13 aprile 2023) Diffuso un primo trailer della produzione HBO L’annuncio era nell’aria e adesso è ufficiale. La serie tv di Harry Potter si farà e J.K Rowling sarà la produttrice ufficiale. La conferma è arrivata nella giornata di ieri, quando David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery ha dato l’annuncio. Sui canali social di HBO è stato anche condiviso un primo teaser della serie. Come spiega The Hollywood Reporter, verrà mantenuta massima fedeltà ai libri. I volumi di Harry Potter sono 7, scritti e ideati dalla penna e dal genio di J.K Rowling tra i 1997 e il 2007. Non è dato sapere ancora chi farà parte della produzione come sceneggiatori o showrunner. Mentre ci sarà “un nuovo cast per guidare una nuova ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Diffuso un primo trailer della produzione HBO L’annuncio era nell’aria e adesso è. Latv disie J.K Rowling sarà la produttrice. La conferma è arrivata nella giornata di ieri, quando David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery ha dato l’annuncio. Sui canali social di HBO è stato anche condiviso un primo teaser della. Come spiega The Hollywood Reporter, verrà mantenuta massima fedeltà ai libri. I volumi disono 7, scritti e ideati dalla penna e dal genio di J.K Rowling tra i 1997 e il 2007. Non è dato sapere ancora chiparte della produzione come sceneggiatori o showrunner. Mentre ci sarà “un nuovo cast per guidare una nuova ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv su Harry Potter si farà! ?? verrà prodotta per HBO Max ?? J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva ?? sarà… - trash_italiano : Pier Silvio appena scoprirà della serie tv su Harry Potter, da poter mandare in onda su Italia 1 praticamente tutti… - trash_italiano : ?? È ufficiale: verrà prodotta la serie su Harry Potter - 361_magazine : La serie di #HarryPotter si farà - sunfyre__ : secondo me un sacco di gente la sta prendendo troppo male la serie di Harry Potter però -