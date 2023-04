“Harry Potter”: la serie tv per HBO è ufficiale. Cast tutto diverso (Di giovedì 13 aprile 2023) La prima volta che se ne è sentito parlare era gennaio 2021, dopo anni di contrattazioni, annunci e smentite, oggi è ufficiale: la saga di Harry Potter, dopo il grande successo cinematografico, approderà anche in televisione. L’arrivo di una serie è certa, a trasmetterla sarà MAX, la nuova piattaforma in streaming di HBO. La storia si atterrà fedelmente a quella narrata nei libri, non mancherà infatti la supervisione dell’autrice J.K. Rowling, che rivestirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Si cerca adesso uno sceneggiatore in grado di trasformare il romanzo in telefilm, mantenendone inalterata la magia. La nuova serie su Harry Potter La nuova serie tv, “adattamento fedele” ai romanzi, si comporrà di sette stagioni, uno per ogni libro della ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 aprile 2023) La prima volta che se ne è sentito parlare era gennaio 2021, dopo anni di contrattazioni, annunci e smentite, oggi è: la saga di, dopo il grande successo cinematografico, approderà anche in televisione. L’arrivo di unaè certa, a trasmetterla sarà MAX, la nuova piattaforma in streaming di HBO. La storia si atterrà fedelmente a quella narrata nei libri, non mancherà infatti la supervisione dell’autrice J.K. Rowling, che rivestirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Si cerca adesso uno sceneggiatore in grado di trasformare il romanzo in telefilm, mantenendone inalterata la magia. La nuovasuLa nuovatv, “adattamento fedele” ai romanzi, si comporrà di sette stagioni, uno per ogni libro della ...

