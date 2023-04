Harry Potter | la serie TV è ufficiale | siglato l’accordo!

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nelle scorse ore è giunta la confermada HBO: laTV susi farà e l’accordo fra l’azienda e J.K.Rowling è stato firmato, ecco tutti i dettagli a nostra disposizione finora Un franchise che ha saputo rivoluzionare e rivoluzionarsi nel corso del tempo, unaiconica e che ha saputo far crescere milioni di lettori, appassionati e, perché no, anche videogiocatori. E li ha cresciuti immergendoli in un mondo fantastico, dalle tinte a volte oscure, ma che permetteva a chiunque si lasciasse avvicinare di fare una cosa che difficilmente, ormai, le proprietà intellettuali riescono a fare fino in fondo: sognare. Dai, ammettiamolo: tutti hanno sognato una lettera da Hogwarts, tutti hanno sognato di tuffarsi nel binario 9 e 3/4 e tutti volevano una civetta da chiamare Edvige come ...

La verità è che non lo so. È sin dall'annuncio dell'eventualità di una serie suche mi interrogo - e con me gran parte della redazione - se abbiamo davvero bisogno del remake di. E ora che il progetto è ufficiale, con tanto di teaser trailer di...HBO annuncia una serie su. O meglio la ufficializza, dopo anni di speculazioni in merito a un adattamento televisivo sul maghetto di Hogwarts, le cui avventure hanno appassionato un'intera generazione, sia di ...Estratto dell'articolo di F. Gor. per 'la Stampa'su max Aumenta l'offerta per l'intrattenimento domestico. Warner Bros Discovery ha svelato il suo nuovo servizio di streaming, un mix di Hbo Max e Discovery +, chiamato 'Max'. Il ...

Harry Potter tornerà in formato serie tv, ma la sorpresa non solo questo. Infatti, all'interno del team che curerà il prodotto televisivo, ci sarà in pianta stabile anche la scrittrice Joanne Rowling, ...