Harry Potter: in arrivo una nuova serie tv (e sarà un reboot) (Di giovedì 13 aprile 2023) È ufficiale, Harry Potter sta per tornare per numerose stagioni per esplorare il franchise nel migliore dei modi. La Warner Bros. ha confermato ufficialmente lo sviluppo di un reboot della serie televisiva di Harry Potter in fase di sviluppo presso Max, con l’obiettivo di realizzare un adattamento più fedele dei libri nel corso di più stagioni. Saranno scritturati nuovi volti per interpretare i ruoli resi famosi quasi vent’anni fa, quando la serie di film divenne una forza inarrestabile nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Harry Potter: la nuova serie, il reboot, il ritorno dei vecchi volti? Il franchise, originariamente composto da otto film distribuiti nell’arco di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) È ufficiale,sta per tornare per numerose stagioni per esplorare il franchise nel migliore dei modi. La Warner Bros. ha confermato ufficialmente lo sviluppo di undellatelevisiva diin fase di sviluppo presso Max, con l’obiettivo di realizzare un adattamento più fedele dei libri nel corso di più stagioni. Saranno scritturati nuovi volti per interpretare i ruoli resi famosi quasi vent’anni fa, quando ladi film divenne una forza inarrestabile nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.: la, il, il ritorno dei vecchi volti? Il franchise, originariamente composto da otto film distribuiti nell’arco di un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv su Harry Potter si farà! ?? verrà prodotta per HBO Max ?? J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva ?? sarà… - trash_italiano : ?? È ufficiale: verrà prodotta la serie su Harry Potter - trash_italiano : Pier Silvio appena scoprirà della serie tv su Harry Potter, da poter mandare in onda su Italia 1 praticamente tutti… - valeporri : RT @trash_italiano: ?? È ufficiale: verrà prodotta la serie su Harry Potter - pivotpi_vot : RT @dreamingtom_: che senso ha fare una nuova serie di Harry Potter dopo 7 libri e 8 film BASTA ROVINARE TUTTO SOLO PER FARE SOLDI POTEVAN… -