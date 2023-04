Harry Potter | il boss di HBO sui commenti anti-trans di JK Rowling | Conta solo ciò che è sullo schermo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ha fatto ampiamente discutere la notizia del coinvolgimento di JKcome produttrice esecutiva nella serie TV di, ma ildi HBO ha una risposta per i detrattori. Dopo le varie speculazioni dei giorni scorsi, Warner Bros. Discovery ha finalmente sganciato la bomba.diventerà una serie TV e lo farà adattando nella maniera più fedele possibile i sette libri della saga. Ha fatto però ampiamente discutere il coinvolgimento di JK, scrittrice e ideatrice del franchise, come produttrice esecutiva nel nuovo progetto. Laè finita anni fa negli occhi del ciclone per numerosicontro la comunitàgender. Intervistato sull'argomento, Casey Bloys,...

In un periodo in cui l'industria televisiva si concentra sempre di più sui grandi franchise e sulla consapevolezza del budget (come evidenziato dall'annuncio della serie su, ad esempio),...Con nuove serie importanti come il reboot die lo spin - off di Big Bang Theory in sviluppo per Max, il nuovo servizio promette già bene. Max prenderà il posto di HBO Max e introdurrà i ...Warner Bros adatterà nuovamente i romanzi di, ma questa volta attraverso una serie tv da portare sul servizio di streaming Max . Da tempo in fase di sviluppo , la tanto agognata serie ispirata ai romanzi di J. K. Rowling ha ...

Warner Bros adatterà nuovamente i romanzi di Harry Potter, ma questa volta attraverso una serie tv da portare sul servizio di streaming Max.Sabato 6 maggio un evento da non perdere per i piccoli appassionati del mondo di Harry Potter. "Scuola di magia senza tempo" è il tour per famiglie che a Castiglione Olona guiderà i partecipanti alla ...