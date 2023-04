Harry Potter | HBO Max annuncia l’arrivo di una serie tv

(Di giovedì 13 aprile 2023) La notizia è ormai ufficiale, HBO Max hato di aver ordinato unatv basata sui romanzi di. UnaTV basata sui romanzi diè stata ufficialmente ordinata su HBO Max, così come rivelato dal sito statunitense TVLine. Il progetto viene descritto come un “adattamento fedele” di ciascuna delle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv su Harry Potter si farà! ?? verrà prodotta per HBO Max ?? J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva ?? sarà… - trash_italiano : Pier Silvio appena scoprirà della serie tv su Harry Potter, da poter mandare in onda su Italia 1 praticamente tutti… - trash_italiano : ?? È ufficiale: verrà prodotta la serie su Harry Potter - freethehorizon : agghiacciante il fatto che ci siano così tanti tweet di persone che non vedono l’ora esca la serie su harry potter… - marysartorina : RT @spnlnv: è stato confermato che faranno la serie tv su Harry Potter e io sinceramente sto urlando fortissimo ??? -

Il tanto atteso annuncio ufficiale della nuova serie tratta daè arrivato ieri sera in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova piattaforma della Warner, Max. Poche ore dopo, quindi, J. K. Rowling ha commentato la notizia ...L'autrice di, J. K. Rowling è pienamente coinvolta nel progetto di Warner Bros. Discovery sulla serie televisiva di, nonostante le furenti critiche ricevute dalla scrittrice negli ultimi ...Un'ondata di titoli, dal nuovo spin - off di Game of Thrones alla serie reboot di. È quello che ci aspetta con una piccola, grande rivoluzione nel mondo dello streaming americano e in generale in quello dei contenuti seriali: Hbo Max , la piattaforma lanciata dal ...

Sarà un week-end dedicato al maghetto più famoso del mondo, quello che prenderà il via oggi a Cento. In occasione del 25° anniversario dell’assegnazione del premio letteratura ragazzi alla scrittrice ...Harry Potter versione serie sarà il titolo cult del nuovo servizio Il focus per WBD, più che nella distribuzione, rimane quello ideativo e produttivo, la inesauribile e centenaria capacità di ...