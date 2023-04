Harry all'incoronazione di re Carlo, Meghan la snobba (Di giovedì 13 aprile 2023) Un gesto di rispetto verso l'istituzione monarchica per evitare lo scandalo definitivo, non un segnale di pace in casa Windsor. Il principe Harry, secondogenito di re Carlo III, ha sciolto a tempo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Un gesto di rispetto verso l'istituzione monarchica per evitare lo scandalo definitivo, non un segnale di pace in casa Windsor. Il principe, secondogenito di reIII, ha sciolto a tempo ...

