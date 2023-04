(Di giovedì 13 aprile 2023)120e si prepara are questo storico compleanno in un epocale. L'European120thversary Festival si svolgerà dal 22 al 25 giugno e riunirà gli appassionati di motociclismo e i fan di H-D di tutto il mondo per celebrare la storia del marchio. L'evento dirappresenta il culmine europeo di un anno di celebrazioni e precede di meno di un mese l'happening dell'versario di Homecoming negli Stati Uniti, che si terrà a Milwaukee, nel Wisconsin, dal 13 al 16 luglio 2023. Il festival si svolgerà nel Puskás Aréna Park, nel centro della città, e prevede quattro giorni di musica internazionale, con cinquanta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luca883 : RT @Harley_Italia: 120° Anniversario Harley-Davidson® a Budapest: gli alloggi ufficiali sono quasi esauriti ?? Risparmiate sulla sistemazion… - Harley_Italia : 120° Anniversario Harley-Davidson® a Budapest: gli alloggi ufficiali sono quasi esauriti ?? Risparmiate sulla sistem… - __Hubble__ : RT @Defcon1979: I vostri mezzi che nomi hanno avuto? la moto, Cagiva Harley Davidson, non ha avuto un nome ma poi: - 1° scooter: Cagador -… - AutoAste : - LimitlessListi1 : 1999 Harley Davidson FXDX Superglide - (Cheyenne) -

Basti pensare alla nicchia deglilover o ai fanatici di Star Wars . Questi ultimi, ad esempio, producono e si scambiano film amatoriali ispirati alla serie; l'azienda Lucasfilm ...Suggestivo è stato anche il momento organizzato dal gruppo motociclistico delle, svoltosi la domenica di Pasqua. Si è infatti tenuta una lunga parata di bolidi a due ruote assieme, ...Google, Amazon, Apple, Disney,, Lotus sono attività di gran successo partite da luoghi insoliti, come un garage o un box. Non fa eccezione Marinella, brand noto in tutto il mondo per le cravatte ma anche sciarpe, ...

Harley-Davidson compie 120 anni e li festeggia con un grande raduno a Budapest GQ Italia

Annuncio vendita Harley-Davidson 883 R (2008 - 16) - XL 883R usata a Lucignano, Arezzo - 9155469 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Annuncio vendita Harley-Davidson 1584 Fat Bob (2007 - 13) - FXDF usata a Caronno Pertusella, Varese - 9155347 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...