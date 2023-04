(Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - “Mi chiamo, sono altro 1,96 e peso circa 120 chili. A fine aprile spero di diventare il primo giocatore nato e cresciuto in Italia a giocare nella NFL, la NationalLeague, la più grande lega professionistica al mondo diamericano”. É spigliato e molto composto al telefono con l'AGI Habakkuk Baldonado, romano del quartiere Monteverde/Portuense (i parenti vivono ancora a Largo La Loggia), classe 1999, trasferitosi negli Stati Uniti a 17 anni e diventato una piccola star delamericano giocando alla Clearwater Academy International per poi entrare l'anno successivo al college di Pittsburgh. Il nome Habakkuk glielo ha dato il padre di origini caraibiche, scomparso quando aveva 13 anni. Un nome di chiare origini bibliche - Abacuc è uno dei profeti minori il cui libro è contenuto ...

Habba, il profeta italiano del football conquista gli Usa AGI - Agenzia Italia

Intervista ad Habakkuk Baldonado, romano del quartiere Monteverde/Portuense, ad un passo dal diventare il primo giocatore nato e cresciuto in Italia a giocare nella NFL, la National Football League, l ...Il primo italiano a giocare nella National Football League negli Usa è romano: nelle selezioni potrebbe risultare tra i 5 giocatori migliori in America ...