«Ha un coltello in auto» | prima la lite in strada | poi la segnalazione ai carabinieri | nei guai 38enne

Momenti di tensione questa mattina a Genzano a seguito di una lite che ha visto coinvolte diverse persone. Al centro della vicenda un uomo – italiano di 38 anni – poi arrestato dalle forze dell'ordine. Il numero di persone coinvolte nel diverbio è al momento imprecisato ma non si esclude la possibilità che il diverbio possa essere inizialmente nato con un altro automobilista e poi aver coinvolto altri cittadini. Sta di fatto che quest'ultimi non avevano mancato di notare la presenza di grande coltello all'interno dell'auto del 38enne, "dettaglio" poi debitamente segnalato ai carabinieri. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

