“Ha segnato il Napoli. Anzi, no”: l’autogol della tv – Video (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “Forse ha segnato il Napoli…”. No, ha segnato il Milan. Lo streaming, con qualche secondo di ritardo, fa un brutto scherzo ad una tv locale che segue la sfida tra Milan e Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. L’inviato, all’esterno dello stadio, sente il boato di San Siro: in studio, davanti agli schermi, associano l’esplosione dei tifosi all’azione offensiva del Napoli. “Forse ha segnato il Napoli…”, dice il conduttore. E invece no. In pochi secondi il Milan ribalta l’azione e va a segno con Bennacer. In studio cala il gelo e l’inviato, ‘colpevole’ di aver illuso tutti, viene ‘redarguito’… L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “Forse hail…”. No, hail Milan. Lo streaming, con qualche secondo di ritardo, fa un brutto scherzo ad una tv locale che segue la sfida tra Milan e, andata dei quarti di finale di Champions League. L’inviato, all’esterno dello stadio, sente il boato di San Siro: in studio, davanti agli schermi, associano l’esplosione dei tifosi all’azione offensiva del. “Forse hail…”, dice il conduttore. E invece no. In pochi secondi il Milan ribalta l’azione e va a segno con Bennacer. In studio cala il gelo e l’inviato, ‘colpevole’ di aver illuso tutti, viene ‘redarguito’… L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RafAuriemma : L’occasione capitata a #Kvaratskhelia dopo appena un minuto di gioco è stata lo spartiacque del match: se avesse se… - CialdaMorente : RT @saIva___: Inviato fuori San Siro sente un boato ed esulta credendo abbia segnato il Napoli. Lo studio segue la gara in tv col segnale e… - BeBeniamino : RT @saIva___: Inviato fuori San Siro sente un boato ed esulta credendo abbia segnato il Napoli. Lo studio segue la gara in tv col segnale e… - fisco24_info : 'Ha segnato il Napoli. Anzi, no': l'autogol della tv - Video: (Adnkronos) - L'inviato 'inganna' lo studio, dall'ent… - lmx69 : RT @RidTheRock: Esultano per il Gol del #Napoli ma sono indietro con la diretta e ha segnato il #Milan ???????????????????????? -