Ha quel Dna MotoGp horror | le parole choc su Marc Marquez

Marc Marquez "ha quel Dna che stupisce tutti come quella pole position che nessuno si aspettava e che ha ottenuto con una moto molto inferiore alle altre. Ma quel Dna ha anche il suo lato negativo. quel Dna lo porta solo a saper andare col coltello tra i denti e dare tutto in ogni momento e in ogni circostanza. Anche se non ti trovi bene con la moto, anche se non è il tuo circuito preferito, anche se le condizioni non sono favorevoli. Vuole sempre fare del suo meglio, vuole sempre vincere". Dice così l'ex pilota e cinque volte iridato Jorge Lorenzo, in un'intervista a El Larguero. Lo stesso maiorchino che ha avuto un rapporto altalenante con il pilota della Honda, alla fine decisivo nel suo aiuto per la conquista dell'ultimo titolo nel 2015 ai danni di Valentino Rossi.

