Gubitosa (M5s): 'Conte fu fatto cadere per mettere le mani sui soldi del Pnrr' (Di giovedì 13 aprile 2023) M5s Michele Gubitosa, vicepresidente del M5s, durante un'intervista ad Agorà su Rai 3, ha sostenuto che il governo Conte sia stato fatto cadere per mettere le mani sui soldi del Pnrr. "Noi siamo ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023) M5s Michele, vicepresidente del M5s, durante un'intervista ad Agorà su Rai 3, ha sostenuto che il governosia statoperlesuidel. "Noi siamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Agenparl : AGORA’ (RAI3)/Gubitosa (M5S): PNRR- Vogliamo un tavolo con tutti dentro, il centrodestra si deve v ... - - Agenparl : AGORA’ (RAI3)/Gubitosa (M5S): Cingolani non era un ministro in quota M5S - - SPINACONNECTED : #Conte #m5s #agorarai #coffeebreakla7 #omnibusla7 Pensare che uno come #Gubitosa lo dobbiamo pagare migliaia di e… - anna29723176 : RT @SPINACONNECTED: #agorarai #omnibusla7 #coffeebreakla7 #lariachetirala7 #lariachetira Mamma mia #Gubitosa Il peggio dell arroganza ,… -