Guatemala, una perla nascosta nel cuore dell’America Centrale (Di giovedì 13 aprile 2023) Life&People.it Pur essendo uno dei Paesi centroamericani più ricchi dal punto di vista culturale, il Guatemala è rimasto a lungo nell’ombra rispetto ad altre destinazioni di quell’area. Una perla nascosta, la cui atmosfera magnetica, creata dai maestosi vulcani, città colorate, fiumi dalle acque cristalline ed antiche rovine Maya, la rendono una delle più attraenti mete dell’America Centrale. Organizzare un viaggio in Guatemala significa affrontare un’avventura alla scoperta di tradizioni ancora autentiche, appena sfiorate dalla modernità e dal turismo. Molto diverso dal vicino Messico, il Guatemala saprà stupire ed incantare il viaggiatore disposto a mettere da parte ogni pregiudizio. La geografia del Paese Situato tra il tropico del Cancro e l’Equatore, il ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 13 aprile 2023) Life&People.it Pur essendo uno dei Paesi centroamericani più ricchi dal punto di vista culturale, ilè rimasto a lungo nell’ombra rispetto ad altre destinazioni di quell’area. Una, la cui atmosfera magnetica, creata dai maestosi vulcani, città colorate, fiumi dalle acque cristalline ed antiche rovine Maya, la rendono una delle più attraenti mete. Organizzare un viaggio insignifica affrontare un’avventura alla scoperta di tradizioni ancora autentiche, appena sfiorate dalla modernità e dal turismo. Molto diverso dal vicino Messico, ilsaprà stupire ed incantare il viaggiatore disposto a mettere da parte ogni pregiudizio. La geografia del Paese Situato tra il tropico del Cancro e l’Equatore, il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... findingmems : @keengin A me una volta arrivarono sponsorizzazioni dal Perù, Argentina e Guatemala. Io BOH - GennaroSenatore : @Complex_plane42 @MarazitiMassimo Ho conosciuto mia moglie in Nicaragua, durante un viaggio che prevedeva Salvador… - lacittanews : Destinazione ideale per godersi una vacanza all’insegna del mare e del divertimento, il Belize è un paese ricco di… - brambo_losco : (2) 22-02 Alla ripresa delle lezioni subito un bel Crodino che non fa mai male (3). 03-03 Foto mandata a Gemma (in… - paola_perazzoli : RT @RisatoNicola: #Taiwan è una democrazia che sta talmente a cuore al mondo intero da essere riconosciuta ufficialmente da: Belize Eswat… -