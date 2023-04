Guardiani della Galassia Vol. 3, primo sguardo a Sylvester Stallone nel nuovo spot (Di giovedì 13 aprile 2023) Sylvester Stallone fa ritorno nei panni di Stakar Ogord in uno spot di Guardiani della Galassia Vol. 3 e stavolta sfoggia il costume di Starhawk. Un nuovo spot tv di Guardiani della Galassia Vol. 3 conferma il ritorno di una delle star più amate nel franchise Marvel: si tratta di Sylvester Stallone. Lo spot offre un primo sguardo al ritorno del divo nei panni di Stakar Ogord, uno degli originali compagni di squadra di Yondu. Il nuovo filmato mostra Ogord nella sua divisa da Starhawk, assente dalla sua prima apparizione in Guardiani della Galassia Vol. 2 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023)fa ritorno nei panni di Stakar Ogord in unodiVol. 3 e stavolta sfoggia il costume di Starhawk. Untv diVol. 3 conferma il ritorno di una delle star più amate nel franchise Marvel: si tratta di. Looffre unal ritorno del divo nei panni di Stakar Ogord, uno degli originali compagni di squadra di Yondu. Ilfilmato mostra Ogord nella sua divisa da Starhawk, assente dalla sua prima apparizione inVol. 2 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ftvmon : manca sempre meno a guardiani della galassia and i’m so NOT READY a dire addio alla mia prima famiglia onscreen - badtasteit : Nel nuovo trailer di Guardiani della Galassia 3, noterete anche la - fugace - presenza di #SylvesterStallone e Nath… - GianlucaOdinson : Guardiani della galassia Vol. 3: Chris Pratt e Pom Klementieff in una foto dal backstage - marvelcinemaita : Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo trailer ripercorre la storia della squadra: ‘È tempo dell’addio’ - marvelcinemaita : Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ricorda il suo licenziamento: ‘Kevin Feige è sempre stato dalla mia par… -