Guardiani della Galassia Vol 3 | gli incassi del primo weekend negli USA potrebbero essere deludenti

(Di giovedì 13 aprile 2023) Le prime rilevazioni riguardanti i possibilidiVol. 3 neldi programmazioneStati Uniti prevedono un risultato inferiore ai capitoli precedenti.Vol. 3 potrebbe debuttare con un incasso nelsopra i 100 milioni di dollariStati Uniti. Il capitolo conclusivotrilogia ideata da James Gunn non sembra infatti destinato a replicare il successo del capitolo precedente, in grado di raggiungere quota 146,5 milioni. Secondo le rilevazioni compiuteultimi giorni, nei primi di giorni di programmazione di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_flare : @MEcosocialista Jeff Bexos, o chi per lui, non dovrebbe poter avere a disposizione cifre simili. Gli Stati hanno pe… - marvelcinemaita : Guardiani della Galassia Vol. 3: il nuovo poster del film è stato disegnato da James Gunn, ecco lo sketch originale - LADY0FTHUNDER : il 27 mi ero promessa di andare al cinema perché voglio troppo vedere quel film ma la settimana dopo esce pure guar… - marvelcinemaita : Guardiani della Galassia Vol. 3: tutti i protagonisti del film Marvel nelle nuove promo art ufficiali - marvelcinemaita : Guardiani della Galassia Vol. 3: il regista James Gunn e il cast nelle nuove foto dal set del film Marvel -

Galassia Vol. 3 potrebbe debuttare con un incasso nel primo weekend sopra i 100 milioni di dollari negli Stati Uniti. Il capitolo conclusivotrilogia ideata da James Gunn non ...Manca sempre meno al debutto diGalassia 3 al cinema: si prospetta uno dei migliori esordisaga e le cifre sono altissime. Secondo un report, al botteghinoGalassia arriverà alla cifra di 130 ...... ho intervistato per l'attore Chris Pratt (star di Lei , di Zero Dark Thirty ,sagaGalassia e di Jurassic World ), che è il protagonista di Super Mario Bros - Il film insieme a ...

Guardiani della Galassia 3, nel nuovo trailer ci sono anche Sylvester Stallone e Nathan Fillion BadTaste.it Cinema

Le prime rilevazioni riguardanti i possibili incassi di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel primo weekend di programmazione negli Stati Uniti prevedono un risultato inferiore ai capitoli precedenti.Guardiani della Galassia Vol, 3, in uscita nelle sale americane il 5 maggio, dovrebbe debuttare con un incasso di 130 milioni di dollari, secondo le prime stime degli analisti. La pellicola diretta da ...