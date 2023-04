Grecia: parlamento vota per bandire il Partito Greco-Nazionale dalle elezioni (Di giovedì 13 aprile 2023) Il parlamento in Grecia ha votato un emendamento per escludere dalle elezioni del 21 maggio il Partito Nazionale dei Greci di Ilias Kasidiaris, ex leader di Alba Dorata, condannato a 13 anni di carcere per avere partecipato ad un’associazione per delinquere. Grecia: parlamento vota per bandire il Partito di estrema destra Il parlamento Greco ha Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilinhato un emendamento per escluderedel 21 maggio ildei Greci di Ilias Kasidiaris, ex leader di Alba Dorata, condannato a 13 anni di carcere per avere partecipato ad un’associazione per delinquere.perildi estrema destra Ilha

