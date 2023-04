Grandine a Genova oggi, strade imbiancate e aerei dirottati per maltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Il territorio sta risentendo della forte pioggia: nel primo pomeriggio una grossa frana è accaduta sulle alture del ponente genovese. Ai fenomeni è associato anche un netto calo della temperatura Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) Il territorio sta risentendo della forte pia: nel primo pomeriggio una grossa frana è accaduta sulle alture del ponente genovese. Ai fenomeni è associato anche un netto calo della temperatura

