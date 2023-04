Grande Fratello Vip, Mediaset fa dietro front: Alfonso Signorini fuori dal reality? (Di giovedì 13 aprile 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata la meno vista di tutta la storia del reality e i vertici Mediaset sono ancora infuriati per quanto visto quest’anno. Pier Silvio Berlusconi, dopo essere intervenuto nelle battute finali del programma esigendo più rispetto per i telespettatori, avrebbe deciso di “punire” tutti i volti che hanno fatto parte dell’avventura. L’unico esente dalle responsabilità del flop di questa stagione sembrava Alfonso Signorini, ma adesso rischierebbe anche lui. Grande Fratello Vip: la punizione dei vertici Non è un segreto che i vertici di casa Mediaset non hanno apprezzato questa settima edizione del Grande Fratello Vip. I messaggi lanciati indirettamente dai ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 aprile 2023) La settima edizione delVip è stata la meno vista di tutta la storia dele i verticisono ancora infuriati per quanto visto quest’anno. Pier Silvio Berlusconi, dopo essere intervenuto nelle battute finali del programma esigendo più rispetto per i telespettatori, avrebbe deciso di “punire” tutti i volti che hanno fatto parte dell’avventura. L’unico esente dalle responsabilità del flop di questa stagione sembrava, ma adesso rischierebbe anche lui.Vip: la punizione dei vertici Non è un segreto che i vertici di casanon hanno apprezzato questa settima edizione delVip. I messaggi lanciati indirettamente dai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Massoneria, record in #Calabria: un fratello del Grande Oriente ogni 290 abitanti. ?? Il Goi si riunisce a… - vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - Beauty50513425 : Oriana se vai alla festa non litigare con nessuno. questo è quello che stavano cercando dalla fine del Grande Frate… - chiara_priolo : @Iperborea_ vi dico una cosa, se volete fare e credere ai fotomontaggi impararate almeno a farli, vi ricordo che ne… -