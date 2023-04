Grande Fratello VIP 8 | i rumors circa il nuovo cast

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 aprile 2023) Al via, dal prossimo settembre 2023, l’ottava edizione delVIP. I primiilSi è da poco conclusa la 7ma edizione delFratelll Vip e i primisulla futura programmazione del reality show non tardano ad arrivare. Sembra infatti che le voci sul presunto futurosiamo già iniziate a circolare tra i corridoi di Mediaset anche se, al momento, nessun nome sembra essere stato confermato. Tra i papabili concorrenti pare che uno stia suscitando non poco scalpore. Si tratta di Gianluca Benincasa, nonché ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Poche settimane fa lo stesso Gianluca si era candidato per prendere parte al programma, affermando: “Ovvio che mi candiderei. Il GF Vip è sempre un’esperienza, ricordate che ...