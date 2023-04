Governo: presidente Kurdistan iracheno Barzani a P.Chigi da Meloni (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Accolto dal picchetto d'onore, il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Idris Barzani, è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il premier, Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Accolto dal picchetto d'onore, ildella regione autonoma del, Nechirvan Idris, è arrivato a Palazzoper incontrare il premier, Giorgia

