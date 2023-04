Governo chiude partita nomine. Meloni: competenza non appartenenza (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Governo scioglie il nodo nomine delle partecipate indicando le liste per il rinnovo dei Consiglio di amministrazione di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane dopo settimane di trattative che hanno creato non poche tensioni in maggioranza. Le scelte fatte, assicura la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze" e "un ottimo risultato del lavoro di squadra del Governo". Ai manager, aggiunge, il compito di "ottenere risultati economici solidi e duraturi nell'interesse della nazione che rappresentano in tutto il mondo".Tutti nuovi i vertici di Enel dove approda Flavio Cattaneo, dato in quota Lega, indicato amministratore delegato. Attuale vicepresidente di Italo, Cattaneo è stato direttore generale della Rai nel 2003 e dal 2005 ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilscioglie il nododelle partecipate indicando le liste per il rinnovo dei Consiglio di amministrazione di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane dopo settimane di trattative che hanno creato non poche tensioni in maggioranza. Le scelte fatte, assicura la presidente del Consiglio Giorgia, "sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze" e "un ottimo risultato del lavoro di squadra del". Ai manager, aggiunge, il compito di "ottenere risultati economici solidi e duraturi nell'interesse della nazione che rappresentano in tutto il mondo".Tutti nuovi i vertici di Enel dove approda Flavio Cattaneo, dato in quota Lega, indicato amministratore delegato. Attuale vicepresidente di Italo, Cattaneo è stato direttore generale della Rai nel 2003 e dal 2005 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Oggi in Aula ci siamo opposti al Governo, per tutelare l'edilizia. Questi caschetti rappresentano lavoratori, impre… - infoitinterno : Il Governo chiude la partita delle nomine ai vertici delle aziende pubbliche - rossana36608744 : RT @intuslegens: L'episodio della maestra sarda sospesa dal lavoro perché, in una repubblica che chiude le scuole per il Natale, ha recitat… - Ghigo1968 : RT @intuslegens: L'episodio della maestra sarda sospesa dal lavoro perché, in una repubblica che chiude le scuole per il Natale, ha recitat… - fredd_o1 : RT @intuslegens: L'episodio della maestra sarda sospesa dal lavoro perché, in una repubblica che chiude le scuole per il Natale, ha recitat… -