Governare è nominare | specie in uno Stato interventista L’opinione di De Tomaso

(Di giovedì 13 aprile 2023) Chi comanda in un partito? Semplice, rispondeva un pezzo da novanta della Prima e Seconda Repubblica, comanda chi sceglie i candidati alle elezioni. Non a caso, nella Democrazia cristiana, spesso il segretario del partito contava più del presidente del Consiglio anche se, paradossalmente, a volte il titolare di Piazza del Gesù contava meno del capocorrente più robusto. Erano quasi sempre il segretario o l’azionista di riferimento del partito a pronunciare l’ultima parola sulle liste per le consultazioni nazionali ed europee. E comunque il borsino del potere effettivo poteva prescindere dai gradi ufficiali, dalle mostrine esibite in pubblico o sui giornali. Schema analogo a proposito del borsino di governo. Chi comanda davvero nell’esecutivo? In passato poteva accadere che l’inquilino di Palazzo Chigi fosse meno potente di un ministro provvisto di un maggiore peso contrattuale nel suo ...