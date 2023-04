Gli Usa non hanno ancora dato il visto a Lavrov per andare all'Onu a New York (Di giovedì 13 aprile 2023) I rapporti tra Usa e Russia, già ai minimi storici, si arricchiscono di un'altra grana. In vista della presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, lo scorso mese Mosca aveva chiesto il ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023) I rapporti tra Usa e Russia, già ai minimi storici, si arricchiscono di un'altra grana. In vista della presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, lo scorso mese Mosca aveva chiesto il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiordanaAngi : Comunichi che stai lavorando ad un disco in 4 lingue con un signore che ha prodotto (tra i tanti) Lady Gaga, che st… - fattoquotidiano : L’Italia blocca la carne sintetica, ma nel mondo gli studi avanzano. Dagli Usa milioni di dollari per la ricerca - chiaragribaudo : Quando non ha idea di cosa fare, questo Governo usa la propaganda. Non sanno gestire e regolarizzare l’immigrazione… - f43bb0d6a395428 : RT @antonio_bordin: I Babbei Atlantici sono nel panico: l'Ungheria firma nuovi contratti per forniture di energia con la #Russia. Ai servi… - Skywalk59735517 : RT @TorciaPolitica: La nuova leva dei giornalisti italiani specializzati in politica estera non si sorprende del fatto che gli USA spiino i… -