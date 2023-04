Gli Stati Uniti verso una drastica riduzione delle emissioni di CO2 (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha lanciato un piano per un’ampia riduzione delle emissioni di anidride carbonica causate dalle automobili. L’obiettivo del programma, il più ambizioso mai messo in campo dall’Autorità, è di favorire la produzione e la commercializzazione di auto elettriche. Qualora il progetto dovesse andare in porto, L’EPA prevede una riduzione delle emissioni del 13% ogni anno e una loro diminuzione complessiva del 56% entro il 2032. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Agenzia per la Protezione Ambientale degli(EPA) ha lanciato un piano per un’ampiadi anidride carbonica causate dalle automobili. L’obiettivo del programma, il più ambizioso mai messo in campo dall’Autorità, è di favorire la produzione e la commercializzazione di auto elettriche. Qualora il progetto dovesse andare in porto, L’EPA prevede unadel 13% ogni anno e una loro diminuzione complessiva del 56% entro il 2032. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

