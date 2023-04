Gli Stati Uniti avrebbero spiato anche il segretario dell’Onu Guterres

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 aprile 2023) La Casa Bianca riteneva che ilgenerale delle Nazioni Unite Antoniofosse troppo aperto ad accogliere gli interessi russi mentre si negoziava il patto sui cereali del Mar Nero. Ecco perché, come emerge dai documenti riservati trafugati e diffusi online, Washington avrebbee monitorato da vicinolui. È solo l’ultima delle tante rivelazioni imbarazzanti che stanno venendo fuori dai cosiddetti Pentagon leak, sui quali l’amministrazione sta indagando per individuare la talpa che ha portato alla diffusione. I documenti contengono osservazioni disulla guerra in Ucraina e su diversi leader africani. Un file si concentra in particolare sull’accordo sui cereali del Mar Nero, mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia a luglio a seguito dei timori di una crisi ...