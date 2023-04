Gli EDITORS in concerto sabato 2 settembre a GORIZIA 

(Di giovedì 13 aprile 2023) E’ una famosa band inglese, glia creare un primo legame fra “Go! 2025” e Agrigento, appena nominata Capitale italiana della cultura per lo stesso anno. Il gruppo musicale, fra i più quotati del rock indipendente britannico, terrà solamente tre concerti in Italia quest’anno e, di questi, uno si svolgerà ae uno nella città siciliana che ospita la Valle dei templi. L’esibizione goriziana è stata annunciata oggi dal Gect Go, organizzatore dell’evento in collaborazione con il Comune die Zenit srl, in concomitanza con l’apertura del botteghino per la vendita dei biglietti. Entrano nel vivo, quindi, le tappe di avvicinamento al 2025 con iniziative internazionali anche in ambito musicale. Si sta progressivamente delineando il calendario degli eventi ed il Team GO! 2025 (rappresentato dal GECT GO e da Zavod GO! ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... so_mari : 'e tu dove vai in vacanza quest'anno?' a giocare con la mia nipotina, alle partite degli europei della nazionale ma… - fefefede : gli editors ad agrigento ad agosto ma cosa cazzo sto leggendo - paxer89 : Gli Editors vengono ad Agrigento, si gode - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT OnAir #MorningGlory fino alle 11 con @Alteria_Ste! Oggi in scaletta ci sono anche gli… - VirginRadioIT : OnAir #MorningGlory fino alle 11 con @Alteria_Ste! Oggi in scaletta ci sono anche gli @editorsofficial con Black Go… -

Dopo aver annunciato le date degli Articolo 31 (31 agosto) di Daniele Silvestri (1 settembre), Edoardo Bennato (4 settembre) domenica 3 settembre arrivano in concerto. L' amatissima band ...Dopo le prime tre date monopolizzate dalla musica italiana, il festival 'Settembre Prato è spettacolo' annuncia i primi ospiti internazionali:. La band inglese, reduce dal grande successo delle due date al Fabrique di Milano e alla Unipol Arena di Bologna, tornerà infatti in Italia per tre date nei mesi estivi, una delle quali ...

Tre concerti per gli Editors in estate e in città non troppo battute dai tour internazionali. La band inglese suonerà martedì 8 all'Ellenic Festival di ...La band inglese torna in Italia per tre imperdibili appuntamenti estivi: uno di questi sarà sul grande palco in piazza Duomo a Prato ...